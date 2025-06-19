Интер Майами – Порту. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного чемпионата мира

После первого тура в группе A на клубном чемпионате мира этого года команды еще не забивали и, соответственно, имеют одинаковое количество очков — по одному. "Интер Майами" и "Порту" сыграют между собой в матче второго тура и попробуют выявить победителя, который получит лучшие шансы на выход в плей-офф клубного мундиаля.

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Клубный чемпионат мира 2025 года. Группа A. 2-й тур

19 июня. 22:00. Атланта. "Мерседес-Бенц Стэдиум"

"Интер Майами" — "Порту"

Главный арбитр: Кристиан Гарай (Чили)

Трансляция: Суспільне Спорт

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Трансляція матчу “Інтер Маямі” – “Порту” Смотреть трансляцию

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