Сайнс: Бывают периоды, когда ничего не получается

Поначалу карьера Карлоса Сайнса в Williams складывалась неплохо, но сейчас он явно переживает кризис, уступая напарнику в квалификациях и гонках. Испанец признал, что результаты действительно не соответствуют ожиданиям.

Карлос Сайнс: «В карьере гонщика бывают периоды, когда ничего не получается. Именно такой период я сейчас переживаю. Не знаю, это невезение или просто вещи не складываются, но я стараюсь сохранять оптимизм.

Я адаптировался к машине, скорость у неё есть. Мне комфортно, есть ощущение, что я помогаю команде и себе тем, что принёс с собой в Williams, но по какой-то причине результаты не соответствуют ожиданиям, хотя время круга и скорость на месте.

Я пытаюсь оставаться позитивным, но это просто такой период в карьере, когда ничего не получается. Возможно, мне просто нужен хороший результат, чтобы двинуться дальше. Надеюсь, вторая половина пройдёт лучше. Я уверен – мы можем добиваться гораздо большего, чем показываем сейчас».

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