“Похоже, это все еще недостаточный повод, чтобы получить приглашение”. Чемпион двух турниров Grand Slam раскритиковал опубликованную заявку на US Open в миксте

Ян Зелинский отреагировал на предварительный список участников турнира в смешанном парном разряде



Польский теннисист, занимающий 41-е место в парном рейтинге, отрицательно отнесся к опубликованной заявке соревнований в миксте в рамках US Open. Вчера организаторы турнира показали список из 16 дуэтов.

“Похоже, победа на двух турнирах Grand Slam в миксте в одном сезоне все еще недостаточный повод, чтобы получить приглашение на выставочный” турнир US Open. Спасибо, что отобрали возможность соревноваться и сделали все “по честному”, – написал Зелинский.

В прошлом году представитель Польши вместе с Се Шувэй из Китайского Тайбэй выиграли титулы на Australian Open и Уимблдоне.





Фото: Getty Images.

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