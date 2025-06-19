КЧМ. Аль-Айн – Ювентус 0:5. Половина Окленда

Клубный Чемпионат Мира. Группа G. Первый тур
Вашингтон. "Ауди Филд"
"Аль-Айн" – "Ювентус" 0:5
Голы: Коло Муани 11, 45+4, Консейсау 21, 58, Йилдиз 31
"Аль-Айн": Руй Патрисиу, Отонн (Ньянг 68), Парк (Шадли 76), Ратник, Рабия, А. Траоре, Сабала, М. Паласиос (Надер 68), Ромеро (Яшич 77), Лаба, С. Рахими (Удо 90+2)
"Ювентус": Ди Грегорио, Савона (Гатти 71), Келли, Калулу, А. Кошта, К. Тюрам (Луис 46), МакКенни, Камбиазо (Веа 46), Консейсау, Йилдиз (Коопмейнерс 62), Коло Муани (Влахович 71)
Предупреждения: МакКенни 5, Камбиазо 16, Консейсау 61, Гатти 82
Главный арбитр: Мэри Тори Пенсо (США)