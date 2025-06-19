Браун: Ландо и Оскар хотели бы выступить в Ле-Мане

Руководитель McLaren Racing Зак Браун заявил Sportscar365, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри хотели бы однажды выступить в «24 часах Ле-Мана» за рулём гиперкара McLaren, но их участие зависит от того, не будет ли гонка на выносливость совпадать с этапом Формулы 1, как это традиционно было в последнее время.

Зак Браун: «Календарь сложный, зависимый от расписания разных гоночных серий, и перенос даже одной даты вызовет цепную реакцию.

Я не из тех, кто способен составить календарь, но Формула 1 хотела бы не пересекаться с Ле-Маном. Очевидно, что она совпадёт с Indy-500 в следующем году, но, насколько я понимаю, это будет происходить только раз в пять лет. Думаю, они постараются избежать совпадений, но если я позвоню Стефано Доменикали и скажу: «Я хочу быть в Ле-Мане и в Монреале, сделайте так, чтобы они не пересекались», он вряд ли меня послушает.

Я говорил с нашими основными гонщиками. Вряд ли они смогут участвовать во всём чемпионате за рулём нашей машины Hypercar, но они хотели бы выступить в Ле-Мане. Было бы здорово это организовать».

Браун подтвердил, что у недавно анонсированной команды McLaren United AS Hypercar пока нет ни одного гонщика перед дебютом в чемпионате мира FIA по гонкам на выносливость 2027 года.

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