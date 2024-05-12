Формула E: В воскресенье с поула стартует Джейк Деннис

Джейк Деннис, гонщик Andretti и действующий чемпион мира, выиграл воскресную квалификацию в Берлине и во второй гонке уик-энда стартует с поула.

Вчера ему не повезло: во-первых, машине Andretti явно не хватало скорости, во-вторых, до финиша он вообще не доехал и не был классифицирован, но сегодня картина полностью изменилась. Сначала Деннис добрался до финала квалификации, затем проехал круг на 0,231 секунды быстрее Ника Кэссиди, пилота Jaguar, победителя вчерашней гонки.

Интересно, что полуфинале Кэссиди одолел своего напарника, Митча Эванса, а Деннис в свою очередь опередил Нормана Нато, вместе с которым с этого года выступает за Andretti. Для Джейка это ещё и первый поул в сезоне, и три бонусных балла за него он уже получил, что несколько упрочило его позиции в личном зачёте электрической серии, где он занимает 4-е место.

Из второго ряда на трассе, проложенной по территории старого берлинского аэропорта «Темпльхоф», сегодня стартуют Нато и Эванс, из третьего – Стоффель Вандорн на машине DS Penske и Макс Гюнтер на Maserati.

Жан-Эрик Вернь, напарник Вандона, занявший в субботу 2-е место, в воскресной квалификации показал 9-й результат – вчера Кэссиди стартовал именно с этой позиции, что не помешало ему выиграть первую гонку уик-энда.

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