Рим. Элина Свитолина против Анны Калинской в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в четвертом круге турнира WTA 1000 в Риме. Поединок против Анны Калинской пройдет на Центральном корте и откроет вечернюю сессию в 20:00 по по киевскому времени
Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)
Место рождения: Одесса, Украина
Рост: 174 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)
Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)
Побед/Поражений за карьеру (на 12.05.2024): 467/248
Призовые за карьеру: $23,313,998
Дата рождения: 02/12/1998 (25 лет)
Место рождения: Москва, россия
Рост: 175 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: —
Высший рейтинг WTA: 24 (26/02/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 12.05.2024): 281/167
Призовые за карьеру: $3,319,779
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Элина Свитолина
R1: BYE
R2: Сара Эррани (Италия, №93) 6:0, 6:2
Анна Калинская
R1: BYE
R2: Клара Таусон (Дания, №78) 6:1, 6:2
История на турнире
Элина Свитолина — 15/7 | Свитолина десятый раз выступает на турнире в Риме. В 2017 и 2018 годах она становилась чемпионкой соревнований.
Анна Калинская — 3/2 | Калинская третий раз играет на турнире в Риме. Второй год подряд она дошла до 1/16 финала.
Выступления на грунте (на 12/05/2024):
Элина Свитолина — 125/71 (3/3 в этом году)
Анна Калинская — 80/51 (2/2 в этом году)
Выступления в сезоне 2024
Элина Свитолина — 10/5
Grand Slam — 3/1 | AO — R4
WTA 1000 — 3/3 | Дубай — R3, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R2
WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал
Анна Калинская — 19/8
Grand Slam — 4/1 | АО — 1/4
WTA 1000 — 10/4 | Доха — R1, Дубай — Финал, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R4 (снялась до игры), Мадрид — R2
WTA 500 — 5/3 | Брисбен — R2, Аделаида — R2, Штутгарт — QRF
Последние 5 матчей:
Элина Свитолина — В, П, П, В, П
Анна Калинская — В, П, П, В, П
Национальный фактор:
Элина Свитолина — 42/24 | Свитолина выиграла шесть последних матчей против теннисисток из россии. Последнее поражение в таком поединке она потерпела в январе 2022 года.
Анна Калинская — 14/6 | Калинская сыграет против теннисистки из Украины впервые с прошлогоднего турнира в Риме, когда она победила в первом круге Даяну Ястремскую.
Элина Свитолина проведет 561-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 360 побед (64%).
Анна Калинская проведет свой 149-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 71 победа (48%).
[bЭлина Свитолина[/b] проведет свой 172-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На ее счету 101 победа (59%).
Анна Калинская проведет свой 43-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На ее счету 28 побед (67%).
Победительница этого матча получит 52 480 евро призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — 30 435 евро призовых и 65 рейтинговых очков.
Котировки букмекеров:
Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,70. На победу Анны Калинской предлагается коэффициент — 2,31.
Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 1,68. Успех Анны Калинской оценивается коэффициентом — 2,40.
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