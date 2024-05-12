Рим. Элина Свитолина против Анны Калинской в третьем круге: превью матча

Украинская теннисистка Элина Свитолина будет играть за место в четвертом круге турнира WTA 1000 в Риме. Поединок против Анны Калинской пройдет на Центральном корте и откроет вечернюю сессию в 20:00 по по киевскому времени

Дата рождения: 12/09/1994 (29 лет)

Место рождения: Одесса, Украина

Рост: 174 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 17 (2023 — Strasbourg; 2021 — Chicago 250; 2020 — Monterrey, Strasbourg; 2018 — Brisbane, Dubai, Rome, WTA Finals; 2017 — Taipei City, Dubai, Istanbul, Rome, Toronto; 2016 — Kuala Lumpur; 2015 — Marrakech; 2014 — Baku; 2013 — Baku; 2012 — 125/Pune)

Высший рейтинг WTA: 3 (11/09/2017)

Побед/Поражений за карьеру (на 12.05.2024): 467/248

Призовые за карьеру: $23,313,998

Дата рождения: 02/12/1998 (25 лет)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: —

Высший рейтинг WTA: 24 (26/02/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 12.05.2024): 281/167

Призовые за карьеру: $3,319,779

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Элина Свитолина

R1: BYE

R2: Сара Эррани (Италия, №93) 6:0, 6:2

Анна Калинская

R1: BYE

R2: Клара Таусон (Дания, №78) 6:1, 6:2

История на турнире

Элина Свитолина — 15/7 | Свитолина десятый раз выступает на турнире в Риме. В 2017 и 2018 годах она становилась чемпионкой соревнований.

Анна Калинская — 3/2 | Калинская третий раз играет на турнире в Риме. Второй год подряд она дошла до 1/16 финала.

Выступления на грунте (на 12/05/2024):

Элина Свитолина — 125/71 (3/3 в этом году)

Анна Калинская — 80/51 (2/2 в этом году)

Выступления в сезоне 2024

Элина Свитолина — 10/5

Grand Slam — 3/1 | AO — R4

WTA 1000 — 3/3 | Дубай — R3, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R2

WTA 250 — 4/1 | Окленд — Финал

Анна Калинская — 19/8

Grand Slam — 4/1 | АО — 1/4

WTA 1000 — 10/4 | Доха — R1, Дубай — Финал, Индиан-Уэллс — R3, Майами — R4 (снялась до игры), Мадрид — R2

WTA 500 — 5/3 | Брисбен — R2, Аделаида — R2, Штутгарт — QRF

Последние 5 матчей:

Элина Свитолина — В, П, П, В, П

Анна Калинская — В, П, П, В, П

Национальный фактор:

Элина Свитолина — 42/24 | Свитолина выиграла шесть последних матчей против теннисисток из россии. Последнее поражение в таком поединке она потерпела в январе 2022 года.

Анна Калинская — 14/6 | Калинская сыграет против теннисистки из Украины впервые с прошлогоднего турнира в Риме, когда она победила в первом круге Даяну Ястремскую.

Элина Свитолина проведет 561-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На счету украинки 360 побед (64%).

Анна Калинская проведет свой 149-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 71 победа (48%).

[bЭлина Свитолина[/b] проведет свой 172-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На ее счету 101 победа (59%).

Анна Калинская проведет свой 43-й матч в основной сетке на турнирах WTA 1000. На ее счету 28 побед (67%).

Победительница этого матча получит 52 480 евро призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая — 30 435 евро призовых и 65 рейтинговых очков.

Котировки букмекеров:

Компания Vbet считает небольшой фавориткой матча Элину Свитолину и оценивает ее шансы на победу коэффициентом — 1,70. На победу Анны Калинской предлагается коэффициент — 2,31.

Букмекеры Favbet — предлагают поставить на победу Элины Свитолиной с коэффициентом — 1,68. Успех Анны Калинской оценивается коэффициентом — 2,40.

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btu.org.ua