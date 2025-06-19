Отец Неймара: Лучшая фаза карьеры моего сына была в Пари Сен-Жермен

Неймар-старший, отец и агент бразильского нападающего, рассказал в интервью L'Équipe о том, каким был период его сына в "ПСЖ".

"Лучшая фаза его карьеры была в "Пари Сен-Жермен". Ему просто не хватило Лиги чемпионов.

Это был замечательный брак, с кризисами, как у каждой пары, а затем – развод. То же самое было, когда он уходил из "Сантоса" и "Барселоны". Но посмотрите, как его встретили в "Сантосе", когда он вернулся. Если бы он вернулся на "Парк де Пренс", то ему, несомненно, аплодировали бы.

В жизни можно жениться на любви с первого взгляда, но со временем страсть угасает, и после разлуки вы остаетесь хорошими друзьями. Я думаю, что с "ПСЖ" именно такая ситуация. Никто не сможет стереть то, что мы сделали для клуба, и Неймар не хочет стирать свою историю с ним", – сказал Неймар-старший.