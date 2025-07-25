Гран-при Бельгии 2025: всё о трассе и прогнозах

После трёхнедельной паузы «Формула-1» возвращается на трассу — и делает это эффектно. Гран-при Бельгии 2025 года стартует с 25 по 27 июля на легендарной трассе Спа-Франкоршам. Это будет 13-й этап сезона и начало второй половины чемпионата. Специфика трассы, непредсказуемая погода и формат спринт-уикенда делают этот этап особенно напряжённым как для команд, так и для болельщиков. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трасса Спа известна своим сложным рельефом, переменчивым климатом и знаковыми участками — такими как поворот «О Руж», который является настоящим испытанием для пилотов. Длина круга — 7,004 км, с двумя зонами DRS, а общая дистанция гонки составляет 44 круга. В пятницу пройдёт одна тренировка и спринт-квалификация, в субботу — спринт и основная квалификация, а в воскресенье — сама гонка. Формат предполагает минимальное время на настройку болидов, что создаёт дополнительную интригу.

Прогноз погоды: переменная облачность, возможны дожди

Как всегда, бельгийская погода не поддаётся точному прогнозу. В пятницу возможен дождь во время спринт-квалификации, в то время как тренировка пройдёт, скорее всего, по сухому асфальту. В субботу обещают относительное затишье, а вот воскресенье может обернуться настоящим испытанием — в прогнозе снова фигурируют ливни. Ветер также будет играть роль: он изменит направление, что скажется на устойчивости болидов в скоростных секциях.

День недели Сессия Время (по Киеву) Погода Пятница Практика + спринт-квалиф. 13:30 и 17:30 Влажно, возможен дождь Суббота Спринт + квалификация 13:00 и 17:00 Облачно, без осадков Воскресенье Гонка 16:00 Вероятность дождя

Выбор шин: нестандартный комплект от Pirelli

Pirelli удивила команды, привезя не подряд идущие составы шин: C1 (жёсткие), C3 (средние) и C4 (мягкие). Это может серьёзно повлиять на стратегии: C1 — обновлённая модель, но слишком жёсткая для прохладной и влажной трассы, а C3 и C4 могут быстро изнашиваться. Учитывая спринт-формат и потенциальную нехватку свежих комплектов, командам придётся проявить креативность в выборе тактики.

Возможные стратегии:

Два пит-стопа с использованием C3 → C4 → C3;

с использованием C3 → C4 → C3; Один пит-стоп с риском: C1 → C4;

с риском: C1 → C4; Ожидание машины безопасности и поздний переход на C3.

Кто в фокусе: Феррари, Пиастри и Мерседес

Главные интриги Гран-при связаны не только с погодой, но и с техническими обновлениями. У Феррари — новая подвеска, которая может помочь уменьшить дорожный просвет без ущерба для днища. Это позволит Скудерии быть быстрее на прямых и стабильнее в медленных поворотах. На трассе Спа это может стать решающим преимуществом.

Оскар Пиастри, лидер сезона, нуждается в победе, чтобы удержаться на вершине общего зачёта — его преимущество над Норрисом всего 8 очков. Австралиец уже доказал, что хорошо чувствует себя на универсальных трассах, и Спа — его любимая. В прошлом году он уверенно выглядел здесь, и теперь у него есть шанс вернуть инициативу.

Сильный Норрис и неожиданный Мерседес

Ландо Норрис в отличной форме. После аварии в Канаде он выдал два сильных уикенда и даже выиграл две гонки подряд — впервые в карьере. Его цель — вернуть лидерство в чемпионате. Учитывая непредсказуемую Спа, он вполне способен это сделать.

Не стоит списывать со счетов и Mercedes. В прошлом году Расселл и компания боролись за победу именно здесь, и теперь при похожих условиях у них есть шанс снова удивить. К тому же, на фоне слухов о возможном переходе Ферстаппена в Mercedes, у команды будет дополнительная мотивация показать результат.

Напомним, мы также писали о том, что Поул Формулы-2 в Спа уверенно завоевал Алекс Данн.