Топпін показав, який данк він готував для фіналу контесту МВЗ. З цим легко можна було перевершити Маккланга

У лютому відбувався Матч зірок НБА-2024 в Індіанаполісі. У програмі івенту, як і завжди, був присутній конкурс данків, який цьогоріч другий раз поспіль виграв Мек Маккланг.

У фіналі представник Ліги розвитку НБА змагався з зіркою «Бостона» Джейленом Брауном, проте багато хто вважає, що замість нього там мав бути Джейкоб Топпін з «Вестчестера».

Не так давно учасник показав, який кидок він готував під фінал конкурсу. Здається, таким легко можна було перемогти Мека Маккланга:

Фото: Mike Lawrence/NBAE

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