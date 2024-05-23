Бостон без Михайлюка вырвал победу над Индианой в овертайме в плей-офф НБА

Селтикс открыли счет в серии финала Восточной конференции

Бостон обыграл Индиану в овертайме первого матча финала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 133:128.

Плотное противостояние продолжалось весь поединок. Бостон несколько раз уходил в отрыв на 10 и более очков, но Индиана быстро возвращала равенство. Основное время завершилось вничью — 117:117. Дополнительную пятиминутку выиграли хозяева.

Лучшим в составе Селтикс стал Джейсон Тэйтум, который набрал 36 очков и совершил 12 подборов. Украинский защитник Бостона Святослав Михайлюк участия в матче не принимал.

Селтикс открыли счет в финальной серии конференции. Второй матч противостояния пройдет также в Бостоне в ночь на 24 мая.

НБА. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. 1-й матч

Бостон Селтикс — Индиана Пэйсерс — 133:128 ОТ (34:31, 30:33, 30:29, 23:24, 16:11)

Счет в серии — 1:0

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