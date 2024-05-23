Рабат. Брондзетти победила Тревисан во втором круге и продолжает защиту титула

Результаты матчей второго круга на турнире WTA 250 в Марокко

Рабат, Марокко • 19-25 мая • грунт • $267,082

Действующая чемпионка: Лучия Брондзетти (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Камилла Рахимова (-) — Камилла Розателло (Италия, Q) 4:0 (отказ)

Элизабетта Коччаретто (Италия, 7) — Бай Чжуосюань (Китай) 6:4, 6:2

Сара Соррибес Тормо (Испания, 3) — Надя Подороска (Аргентина) 7:5, 3:6, 6:3

Маяр Шериф (Египет) — Мария Лурдес Карле (Аргентина) 6:3, 6:2

Пэйтон Стёрнс (США) — Ван Сиюй (Китай, 6) 6:3, 6:1

Лучия Брондзетти (Италия, 4) — Мартина Тревисан (Италия) 6:2, 6:3

Виктория Томова (Болгария) — Ван Яфань (Китай) 7:6(4), 6:0

Лаура Зигемунд (Германия) — Камила Осорио (Колумбия) 6:4, 6:4

Лучия Брондзетти сравняла счёт в личных противостояниях с Мартиной Тревисан, против которой играла два года назад в полуфинале турнира в Рабате. Дальше итальянка встретится с Пэйтон Стёрнс. Для обеих теннисисток это будет первый четвертьфинал в сезоне.

Сара Соррибес Тормо и Маяр Шериф проведут первую очную встречу. Отметим, что в этом году теннисистки ещё не играла в четвертьфинале турнира WTA.

Четвертьфинальные пары: Рахимова — Коччаретто, Соррибес Тормо — Шериф, Стёрнс — Брондзетти, Томова — Зигемунд.

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