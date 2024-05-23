Риккардо: Надеюсь, весёлый настрой мне поможет

Среди восьми побед, которые Даниэль Риккардо одержал за годы выступлений в Формуле 1, есть и победа в Монако, которую он считает особым достижением – в том числе потому, что ту гонку в 2018 году он выиграл в особых обстоятельствах.

На его машине Red Bull RB14 на 28 круге гонки забарахлила силовая установка, потеряв 25% мощности из-за отказа мотор-генератора MGU-K, а из 8 передач трансмиссии работали только шесть, однако австралиец тогда всё-таки смог первым пересечь линию финиша.

Разумеется, сейчас, когда Даниэль выступает за Visa RB, речь о повторении подобных подвигов не идёт, но команда из Фаэнцы сейчас в неплохой форме, её машина позволяет регулярно зарабатывать очки, по крайней мере Юке Цуноде это удавалось на четырёх из пяти предыдущих этапов.

«Сейчас я начинаю уик-энды без каких-либо особых ожиданий и готов к любому развитию событий – при этом, конечно, есть определённое любопытство, насколько хорошо мы сможем справиться с делом, – прокомментировал Риккардо, говоря о предстоящем Гран При. – Но, кстати, в прошлом году я в Монако не выступал. Я тогда был там в качестве болельщика – пил, развлекался и всё такое. Впрочем, шучу!

Но я уже предвкушаю возвращение в кокпит, ведь Монако – особенная трасса. В прошлом году, когда я смотрел эту гонко со стороны, я даже не знал, будет ли у меня возможность вновь здесь выступить, поэтому сейчас у меня прежде всего весёлый настрой, и надеюсь, это поможет мне проезжать круги с хорошими результатами.

Дела нашей команды идут очень неплохо. Полагаю, машина у нас хорошая, это точно, хотя, конечно, есть области, в которых нужно добиться улучшений, но в целом все технические новинки, которые мы устанавливаем на VCARB 01, помогают повышать скорость. Это позволяет прогрессировать. Например, мы думали, что Aston Martin слишком далеко впереди, но похоже, что мы уже более-менее готовы побороться и с ними, это обнадёживает».

После семи этапов сезона Visa RB занимает 6-ю строчку Кубка конструкторов, на её счету 20 очков, 15 из которых заработал Цунода, а Риккардо – только пять. Впрочем, за весь прошлый год команда, которая тогда ещё называлась AlphaTauri, добыла всего 20 очков.

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