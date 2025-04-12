Хапоэль Тель-Авив стал обладателем Еврокубка 2024/25

Этот триумф вывел израильский клуб в Евролигу

Хапоэль Тель-Авив стал триумфатором Еврокубка в сезоне 2024/25.

Во втором матче финала клуб из Израиля повторно одолел испанскую Гран-Канарию — 103:94. Напомним, что первое противостояние также завершилось победой Хапоэля (74:65).

MVP финала стал Джонатан Мотли. Во втором противостоянии с клубом из Лас-Пальмаса, американец оформил 26 очков, три подбора, два ассиста и один перехват.

Для коллектива из Тель-Авива триумф в Еврокубке стал первым в истории. Доселе два года кряду Хапоэль останавливался на стадии 1/4 финала. Таким образом. Хапоэль в новом сезоне выступит в Евролиге.

Еврокубок 2024/25. Финал. Второй матч

Гран-Канария (Испания) — Хапоэль Тель-Авив (Израиль) — 94:103 (21:29, 23:24, 30:33, 20:17)

Первый матч — 64:75

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