Марк Хьюз о причинах преимущества McLaren в Бахрейне

Марк Хьюз, опытный эксперт британского издания The Race, рассуждает о том, чем объясняется размер преимущества McLaren в Бахрейне, что проявилось уже на тренировках. Следовательно, есть вероятность, что примерно так будет и в оставшиеся дни уик-энда.

В предыдущий раз машины Формулы 1 работали на трассе в Сахире всего полтора месяца назад, но погодные условиях во время вчерашних пятничных тренировок, предшествующих Гран При Бахрейна, были совершенно иными, и это влияло на поведение машин. Точнее, резины.

Уровень сцепления и степень деградации на трассе при температуре +36 градусов совсем не такие, как были на тестах, когда асфальт прогревался лишь до 16-18 градусов.

«С одной стороны всё кажется чуть ли не пугающим, тем не менее мы показали относительно неплохой темп», – сказал вчера Ландо Норрис.

Он несколько преуменьшает размер преимущества McLaren на этой трассе, потому что именно в Сахире задние шины испытывают самые большие нагрузки среди всех трасс календаря, и её можно называть идеальной территорией McLaren.

Помните, как оранжевые машины отрывались от всех остальных на последнем секторе круга во время квалификации в Альберт-парке, когда у всех соперников там перегревались шины? Или как после десяти кругов Гран При Австралии они увеличивали отрыв от Red Bull Макса Ферстаппена почти на секунду? В основном это происходило по той же самой причине.

Ни в Шанхае, ни в Сузуке задняя резины не испытывает таких нагрузок. Но в Бахрейне эта проблема вернулась – и совершенно не удивительно, что McLaren здесь доминирует.

Похоже, что на одном быстром круге преимущество составляет порядка 0,5 секунды. Оскар Пиастри и его напарник показали свои лучшие результаты примерно на той же минуте сессии, что и гонщики Mercedes – при этом Джордж Расселл был пятым, а Кими Антонелли – седьмым. Но разница между 3-м и 7-м результатам всего 0,3 секунды, и это намного меньше, чем размер преимущества McLaren над Расселлом.

Шарль Леклер поднялся на 4-ю строчку, но на его результате отразился тот факт, что он он успел проехать ещё один быстрый круг на мягкой резине, когда состояние трассы несколько улучшилось. Льюис Хэмилтон на такой же Ferrari тоже ехал с улучшением графика, но у него возник острый момент, поэтому на втором комплекте Soft ему прибавить не удалось.

Пятничные тренировки показали, что Mercedes, хоть и заметно отстают, но уверенно держатся на втором месте по скорости, и у них явное преимущество перед Red Bull и Ferrari.

На машинах Mercedes в Бахрейне установлено относительно «тощее» заднее крыло, за счёт чего команда пытается добиться как можно более эффективной работы аэродинамического обвеса, и в конце старт-финишной прямой преимущество Расселла в максимальной скорости по отношению к Пиастри достигло 11 км/ч.

На следующей прямой, ведущей к 4-му повороту, Расселл отыграл ещё больше времени и на выходе из этого поворота был уже на 0,3 секунды впереди. Но в быстрых поворотах второго сектора круга McLaren оказывается в своей стихии.

К выходу из 8-го поворота Пиастри уже полностью отыграл всё отставание, а на остальной части круга уже просто отрывался, и задние шины на его McLaren однозначно были в лучшем состоянии. Когда Оскар закончил круг, он был уже на 0,527 секунды впереди.

Судя по кругу Леклера, преимущество Ferrari над McLaren в максимальной скорости на прямой меньше, чем у Mercedes. При этом Шарль проходил повороты на той части круга, где трасса идёт под уклон, т.е. с 5-го по 7-й, быстрее Пиастри, и Оскар вышел вперёд только к 10-му повороту.

Преимущество McLaren по ходу круга постепенно увеличивается как раз потому, что MCL39 намного менее сурово обходится с резиной. К концу круга Оскар был уже на 0,54 секунды впереди Ferrari.

У RB21 Ферстаппена примерно такая же максимальная скорость, как у McLaren, но на участке между 5-м и 7-м поворотами он ехал медленнее, чем Пиастри или Леклер. К 11-му повороту из-за деградации шин он уже отстал и закончил круг, проиграв лидеру 0,825 секунды…

«Отставание от McLaren велико, – констатировал Макс. – Нам просто не хватает сцепления, при том что баланс машины не так уж плох. Но мы просто слишком медленные. На длинных сериях кругов пилотировать было не так уж весело, и это немного напоминало тренировку по дрифту…»

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