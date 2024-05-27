Итальянская пресса о победе Шарля Леклера и Ferrari

Итальянская пресса славится тем, что неудачи Ferrari и её гонщиков критикует предельно жёстко, по сути, не выбирая выражений. Но если уж Скудерия заслуживает похвалы, то в этом случае эпитеты будут самыми восторженными – поэтому вполне логично, что в понедельник газеты в Италии, рассказывая о победе Шарля Леклера в Монако, вынесли на первые полосы весьма громкие заголовки.

La Gazzetta dello Sport

Первую полосу самого популярного спортивного издания страны, Gazzetta dello Sport, украшает фото ликующего Леклера, кулаком как бы пробивающего заголовок, набранный огромным шрифтом и состоящий всего из одного слова: «Феномен».

Издание ставит Шарлю 10 баллов из десяти возможных и благодарит его за «чудесную, хотя и несколько монотонную гонку», больше похожую на парад Ferrari.

«Леклер осуществил свою детскую мечту – выиграл гонку Формулы 1 на улицах города, в котором родился и вырос. Тем более важно, что он это сделал за рулём Ferrari. В предыдущий раз Скудерия добивалась успеха в Монте-Карло в 2017 году с Себастьяном Феттелем, но в последний раз гонщик Ferrari побеждал на этой трассе, стартовав с поула, в 1979 году – это был Джоди Шектер. Этот факт позволяет лучше представить масштаб вчерашнего достижения…

Вполне логично, что перед стартом Шарль вспоминал, как уже дважды выигрывал квалификацию в Монако, однако из-за различных сложностей ему не удалось не только победить, но даже на подиум подняться. Поэтому после финиша он дал волю радостным чувствам, когда выбрался из кокпита своей машины и бросился в объятья механиков Ferrari. Кстати, президент компании Джон Элканн отпраздновал победу вместе со всей командой».

Corriere dello Sport

Эта газета пишет о «сумасшедшем успехе в огненно-красных тонах».

«Это первый успех монегаска на его домашней трассе, где он уже дважды стартовал с поула, но довести гонку до победы не удавалось. Безумный день для команды из Маранелло, которая наконец-то выиграла в Монако – будем надеяться, что это станет поворотным моментом всего сезона».

Corriere della Sera

Миланское издание тоже ставит Леклеру «десятку» за выступление в Монако: «Монте-Карло наконец-то превратилось в Monte Charles. Леклер вписал своё имя в историю княжества, где он родился и живёт. Он первый монегаск, кому удалось победить на этой трассе. В субботу он выиграл поул, в воскресенье лидировал от старта до финиша, выстроив гонку так, как было нужно ему, не допускал ошибок и сократил отставание от Ферстаппена в чемпионате до 31 очка.

Пожалуй, лучше пока воздержаться от чрезмерных надежд, но этим моментом хочется насладиться в полной мере… Значение этого исторического события словно подчёркивается цифрой 10 – это десятая победа Ferrari в Монако. А первую ещё в 1955 году одержал Морис Трентиньян…

Впрочем, по нашему мнению, слишком рано говорить о том, что машина SF-24 даже со всеми новинками тоже заслуживает 10-балльной оценки. Характеристики трассы в Монте-Карло уникальны, поэтому лучше не торопиться с выводами».

La Stampa

La Stampa, издаваемая в Турине одна из старейших газет Италии, обращает особое внимание на то, как в Ferrari отметили успех: «Леклер не мог сдерживать радость по поводу победы в Монте-Карло, и в команде устроили масштабное отмечание этого исторического результата. Шарль столкнул в воду Фредерика Вассёра, руководителя Скудерии, а потом сам нырнул следом. И всё это сопровождалось смехом и аплодисментами всей команды».

Источник