Непобежденный Владислав Сиренко проведет бой с американским хевивейтером

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Сиренко

Украинский хевивейтер Владислав Сиренко узнал своего следующего соперника.

По информации известного портала BoxRec, Сиренко 4 июня 2024 года проведет бой против американского боксера Кейта Барра. Поединок состоится в США в городе Нэшвилл.

Непобедимому Сиренко (20-0, 17 КО) будет противостоять 37-летний Кейт Барр, на профи-ринге проведший 37 боев, из которых выиграл 21 (8 КО) и проиграл 15, еще один бой завершился вничью.

Последний раз Владислав Сиренко дрался 3 апреля 2024 года против американца Деона Ронни Хейла.

sport.ua