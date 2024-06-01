Возвращение легенды? Леннокс Льюис намекнул, с кем хочет провести бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннокс Льюис

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис высказался о Майке Тайсоне, у которого запланирован бой против Джейка Пола.

«Майк Тайсон уникален. Вы знаете, что он может делать так много разных вещей, я был удивлен, увидев его в киноиндустрии, и он действительно прекрасно справился со своей работой, он мог бы быть замечательной кинозвездой. Это просто еще один уровень Майка Тайсона.

Его бой с Полом? Я не знаю, кто победит, я знаю только, что Майку Тайсону лучше приберечь немного Джейка Пола для меня», – сказал Льюис.

Напомним, поединок Тайсона с Полом был перенесен из-за обострения язвы у Майка.

sport.ua