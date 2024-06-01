«Хотів би досягти таких результатів, як у нього, а може й переплюнути». Зайцев відреагував на порівняння з лідером збірної

31 травня гравець «Київ-Баскета»-2023/24 Максим Зайцев дав інтерв’ю для сайту ФБУ. За підсумками цього сезону молодий вихованець миколаївського баскетболу став бронзовим призером Суперліги та чемпіоном Молодіжної ліги з «Ніко-Баскетом».

Під час розмови гравця запитали про порівняння з багаторічним лідером збірної України Олександром Липовим. Зайцев сміливо відповів:

«Чув таке. Мені здається, я справді десь в ігровому плані схожий на Липового. Я хотів би досягти таких результатів, як у нього, а може й переплюнути його».

Джерело/фото: ФБУ / NemeshPhoto

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