Сборная Украины по баскетболу обыграла в контрольном матче Нидерланды

Команды в пятницу проведут еще один спарринг в Риге

Сборная Украины по баскетболу обыграла Нидерланды в контрольном матче в Риге — 90:88.

Нидерландцы лучше начали поединок, и ушли на большой перерыв с перевесом +12 очков. Во второй половине встречи команда Айнарса Багатскиса перехватила инициативу и вырвала победу.

Самым результативным игроком в составе сине-желтых стал Иссуф Санон, набравший 16 очков. Илья Тыртышник добыл 15 очков, по 13 — у Вячеслава Кравцова и Александра Ковляра. Артем Ковалев, помимо набранных 9 очков, совершил также 9 подборов.

Далее команда Багатскиса вновь сыграет с Нидерландами 25 июля в Риге. Позднее сине-желтые отправятся в Хорватию, где 2 августа проведут спарринг с местной национальной сборной.

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Сборная Украины готовится к поединкам пре-квалификации чемпионата мира-2027. Напомним, команда Айнарса Багатскиса попала в группу А со сборными Словакии и Швейцарии. В основной раунд квалификации выйдут две лучшие команды группы.

Поединки сборной Украины в пре-квалификации пройдут с 6 по 20 августа. Сине-желтые будут играть номинально домашние матчи в Латвии на площадке Олимпийского центра в Риге.

В основной европейской квалификации примут участие 32 команды. Участники этой стадии были распределены по 8 корзинам на основе мирового рейтинга ФИБА среди мужчин. Команды из корзин 1, 4, 5 и 8 попали в группы A, C, E и G. Корзины 2, 3, 6 и 7 попали в группы B, D, F и H.

В случае победы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 мужская национальная сборная Украины сыграет в первом раунде отбора в группе А с Испанией, Грузией и второй командой пре-квалификационной группы D (Дания, Норвегия, Хорватия).

Если украинцы в группе А пре-квалификации на ЧМ-2027 займут второе место, то в первом раунде основного раунда квалификации сыграют в группе С с Сербией, Турцией и Боснией и Герцеговиной.

По три лучшие команды из каждой группы А-Н выйдут во второй раунд квалификации и составят группы I, J, K и L. На чемпионат мира выйдут по три лучшие команды из каждой из четырех групп. Весь основной раунд отбора будет проходить с ноября 2025 по март 2027 года.

Контрольный матч

Украина — Нидерланды — 90:88 (14:23, 23:26, 31:23, 22:14)

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