Усик заплатит 1,27 млрд грн налогов за бой с Дюбуа

После впечатляющей победы над британцем Даниэлем Дюбуа украинский чемпион Александр Усик вновь оказался в центре внимания — на этот раз из-за суммы налогов, которую он заплатит в государственный бюджет. За участие в поединке Усик получит рекордные 132 миллиона долларов, что эквивалентно приблизительно 5,5 миллиарда гривен. Однако значительная часть этих средств направляется в казну Украины в виде налогов. Общая сумма выплат составит более 1,27 миллиарда гривен, что сопоставимо с годовым бюджетом небольшого города. Этот факт вызвал активное обсуждение в СМИ и социальных сетях, где Усика называют примером честности и финансовой ответственности. Материал подготовила редакция euro.com.ua со ссылкой на astanatimes.kz.

Сколько Усик отдаст государству

Согласно украинскому налоговому законодательству, с полученного гонорара Усик обязан уплатить 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военного сбора. Таким образом, НДФЛ составит 994,6 млн грн, а военный сбор — 275,7 млн грн. В сумме это 1,27 миллиарда гривен, которые пополнят государственный бюджет. Такая прозрачность в финансовых вопросах — редкость для мира шоу-бизнеса и спорта, что делает поступок Усика особенно значимым в условиях войны.

Какой вклад это вносит в страну

Военное время требует от каждого гражданина поддержки — как моральной, так и финансовой. Усик, как публичная фигура, показывает личным примером, что успешность и патриотизм могут идти рука об руку. 275 миллионов гривен военного сбора — это не просто обязательный налог, а конкретный вклад в закупку снаряжения, медицинской техники и поддержку военных госпиталей. Кроме того, его открытая позиция может мотивировать других звезд и бизнесменов следовать его примеру и честно платить налоги.

Историческое сравнение гонораров

Гонорар Александра Усика стал не только рекордным в его карьере, но и одним из самых крупных среди всех украинских боксеров. Для наглядности — сравнение с другими выдающимися спортсменами:

Боксер Гонорар за бой Год Александр Усик 132 млн $ (5,5 млрд грн) 2025 Владимир Кличко 17 млн $ (на пике карьеры) 2015 Василий Ломаченко до 3 млн $ 2021

Это подчеркивает статус Усика как одного из наиболее успешных и финансово эффективных спортсменов современности. Он не просто выигрывает бои — он выстраивает образ ответственного гражданина на международной арене.

Напомним, мы также писали о том, что Джозефа Паркера назначили соперником Усика.