Макс Ферстаппен: Жизнь непредсказуема

В Спа Макс Ферстаппен был в центре общего внимания, ведь у прессы впервые появилась возможность услышать его комментарии о кадровых перестановках в Red Bull Racing.

Макс Ферстаппен: «О том, что Кристиан Хорнер оставит пост руководителя команды, я узнал, наверное, за полдня до этого. Мне об этом сообщили представители высшего менеджмента компании, однако жизнь должна продолжаться.

Это было во время перерыва между гонками, и в команде, конечно, происходило немало событий, но у меня уже были планы посвятить примерно неделю отдыху. К тому же было полезно проанализировать первую половину сезона, но теперь мы возвращаемся к работе и в Спа постараемся выступить лучше.

На мою работу эти события особо не влияют. В конечном итоге команда приняла такое решение, но мы должны двигаться дальше, ведь есть множество задач, которые нам предстоит решить, и будем надеяться, что мы просто продолжим эту работу.

Хотя мы все профессионалы, когда из команды уходит такой человек, как Кристиан, который так долго в ней работал, первой реакцией на подобные новости было некоторое недоумение: «Что происходит?» Но при этом все должны смотреть вперёд и стремиться показывать на трассе хорошие результаты.

Конечно, после этого я разговаривал с Кристианом, в том числе мы и сегодня созванивались. В этом плане наши отношения не меняются, ведь мы через многое прошли вместе, и я считаю команду своей второй семьёй. Разумеется, Кристиан входит в этот круг. Есть много такого, за что я ему невероятно благодарен, но наступает момент, когда кто-то расстаётся с командой. Такое бывает – это может быть Кристиан, это могут быть я. Никто не остаётся в нашем спорте навсегда.

Разумеется, возможно, всё произошло в момент, когда этого никто не ожидал. В любом случае я только гонщик, а решение принимало руководство, и моё дело – продолжать выступать в гонках. Посмотрим, как всё будет складываться, но моя задача вместе с инженерами уделить максимум внимания эффективности машины. Сейчас это главное: надо постараться сделать её как можно более быстрой…»

Когда Макса спросили о планах на будущее, его ответ прозвучал скорее по-философски: «Не исключена вероятность, что однажды утром ты не проснёшься, и тогда не будет никаких гонок. Жизнь непредсказуема, но в целом я доволен, что выступаю за эту команду, и когда я подписывал контракт до 2028 года, я исходил из того, что останусь в ней до конца карьеры».

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