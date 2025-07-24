Циципас завершил сотрудничество с Иванишевичем, который публично раскритиковал его в СМИ

Стефанос Циципас объявил, что Горан Иванишевич покинул его команду



Экс-третья ракетка мира в соцсети поблагодарил хорватского тренера, с которым проработал не более двух месяцев. Иванишевич, бывший второй номер рейтинга и чемпион Уимблдона, присоединился к команде грека после Ролан Гаррос. Циципас получил повреждение во время выступления в Галле, а на Уимблдоне уступил в стартовом матче. После его поражения Иванишевич раскритиковал подготовку своего подопечного в СМИ. Его резкие комментарии в адрес Циципаса осудили другие представители теннисного сообщества, в частности тренер Патрик Муратоглу.

“Сотрудничество с Гораном Иванишевичем было коротким, но насыщенным и стало действительно ценной главой в моей карьере, – написал Циципас в Instagram. – Я благодарен ему за время, усилия и энергию, которые он посвятил мне и моей команде. Сейчас, когда мы идем разными путями, я испытываю только уважение к Горану – не только за его достижения в теннисе, но и за то, каким человеком он является. Я желаю ему только самого лучшего в будущем”.

Горан Иванишевич ранее тренировал Новака Джоковича и короткое время был в команде Елены Рыбакиной.



btu.org.ua