Сборная Украины U-20 проиграла Германии в первом туре Евробаскета-2025 в Дивизионе А

Следующий матч сине-желтые сыграют 13 июля против Бельгии

Сборная Украины U-20 уступила Германии в первом туре молодежного чемпионата Европы-2025 по баскетболу в Дивизионе А.

Напряженная борьба проходила в течение всего поединка. Первая половина завершилась вничью, после третьей четверти немцы были впереди на одно очко. В концовке встречи при равном счете за 8 секунд до конца основного времени сборная Германии сумела реализовать два штрафных броска, которые стали решающими в матче.

Капитан сине-желтых Егор Сушкин набрал 19 очков и 5 ассистов (РЭ 21). Отметим также показатели Даниила Сыпало, который добыл 12 очков и совершил 6 подборов, 3 блок-шота и 3 перехвата.

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Евробаскет-2025 для мужских молодежных сборных пройдет с 12 по 20 июля в греческом Ираклионе. Украина сыграет на турнире в группе С, и далее встретится со сборными Бельгии (13 июля, начало — в 20:30) и Италии (14 июля, 20:30).

Далее сине-желтые сразятся с одной из стран квартета D (Франция, Сербия, Словения, Исландия) в рамках 1/8 финала. В случае поражения, команда отправится в отборочные стыки за право сохранить прописку в Дивизионе А.

Евробаскет-2025. Дивизион А. 1-й тур

Германия U-20 — Украина U-20 — 64:62 (18:15, 11:14, 15:14, 20:19)

Украина: Сушкин (19+5 передач), Сыпало (12+6 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота), Йяму (6), Колаволе (2), Романица (9), Кличко (6), Бутко (6), Упырь (2)

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