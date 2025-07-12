Серрано все же проиграла. Тейлор перебоксировала ее в трилогии

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В ночь на 12 июля в Нью-Йорке, на арене «Madison Square Garden», состоялся боксерский турнир, в котором соревновались исключительно женщины. На кону стояло целых семнадцать чемпионских поясов. Никогда в истории бокса турнир не был настолько плотно насыщен поединками за титулы.

В главном противостоянии турнира 36-летняя пуэрториканка Аманда Серрано и 39-летняя ирландка Кэти Тейлор завершили свою трилогию. На последний бой Аманда выходила как спортсменка, которой, по ее мнению, не отдали потенциальную победу в предыдущих встречах. А завершила — проиграв впервые по-настоящему, без каких-либо компромиссов.

Серрано дважды могла победить. А в финальном бою действовала так, как того хотела соперница

Основная интрига этого противостояния — в столкновении стилей. Аманда Серрано — жесткая спортсменка, которая постоянно прессингует, атакует и наносит много ударов. Она работает гораздо более акцентированно, чем ее оппонентка из Ирландии, и заставляет соперниц вступать с ней в размены.

Тейлор — более техничная боксерша. У нее точный джеб, меткий чек-хук, она наносит прямые удары. Однако обычно действует осторожно, выстраивая бой из защиты и движения на ногах.

Оба стиля — проблема для соперницы. Ведь Серрано не лучшим образом проявляет себя именно в осторожном, тактическом боксе. А Тейлор — не большая мастерица силовых разменов.

На этом и основывался успех двух предыдущих боев: кто-то из боксеров так или иначе затягивал соперницу в свой стиль. И обычно это лучше удавалось Серрано. Кэти приходилось идти в размены, работать на средней и ближней дистанции, наносить значительно больше ударов, чем обычно.

Впрочем, можно с уверенностью сказать: Кэти удалось не «просесть» ни в одном из поединков, хотя именно на это был расчет. Именно поэтому она и смогла победить оба раза.

Победы были спорными — Серрано наносила более тяжелые удары, владела инициативой и выглядела убедительно. Она заставляла соперницу боксировать в удобном для себя темпе. И хотя Тейлор хорошо справлялась, многие болельщики не соглашались с решениями судей.

Третий поединок должен был поставить точку в споре. И он ее поставил — Серрано проиграла.

План на бой от Аманды был непонятным. Она без видимой причины отдала сопернице инициативу — позволила ей контролировать ход боя. Начала соревноваться на дистанции, работать джебом и в тактическом ключе — что совсем не является ее сильной стороной.

Раунд за раундом казалось, что Серрано вот-вот добавит в темпе, но она только имитировала активность, усиливая давление в единичных эпизодах.

Во второй половине боя ситуация не изменилась. Была надежда, что Аманда «подсядет» позже, дав сопернице поработать (ведь Тейлор старше на три года), но она так и не добавила оборотов. Пробоксировала до конца в темпе, удобном для оппонентки.

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Комментаторы предполагали ничью. Один из боковых судей также увидел ничейный результат. Однако двое других отдали победу Кэти Тейлор. Вполне заслуженно. Кэти перебоксировала соперницу, доминировала в осторожном стиле, который, к удивлению всех, выбрала сама Серрано.

Что дальше?

Похоже, ни Тейлор, ни Серрано не планируют завершать карьеру, несмотря на возраст — 39 и 36 лет соответственно. Но психологически Серрано будет непросто вернуться после поражения.

Кэти рассматривала еще один бой против Шантель Кэмерон — еще одной клиентки Джейка Пола — единственной, кто сумел ее победить. Впоследствии Тейлор взяла реванш. Однако трилогия маловероятна: по словам Кэти, Кэмерон не сможет продать и тысячи билетов, следовательно, такой бой финансово нецелесообразен.

Перед поединком обсуждалась также возможная встреча победительницы с Алисией Баумгарднер. Та выступала в вечер боя и защитила статус абсолютной чемпионки. Однако неизвестно, захочет ли Джейк Пол выводить ее против Тейлор.

Баумгарднер придется набирать вес, а соперница будет не из ее промоутерской команды. Кроме того, ее бой не впечатлил настолько, чтобы быть уверенным в победе над Кэти.

Зато встреча Серрано – Баумгарднер выглядит вполне логичной. Обе способны дать яркое шоу, с активными обменами, что выгодно промоутерской компании Джейка Пола. Даже в случае поражения Серрано ее заменит младшая спортсменка. А в случае победы – это будет новый импульс для еще нескольких поединков.

Одно можно сказать точно — женский бокс продолжает стремительно развиваться. Джейк Пол подписал немало спортсменок не зря: это многомиллионный бизнес, который только начинает расцветать.

sport.ua