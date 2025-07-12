Макниш: Макс изучает, какие есть варианты, кроме Red Bull

Алан Макниш, трёхкратный победитель Ле-Мана, в своё время выступавший и в Формуле 1, не сомневается, что Макс Ферстаппен изучает различные варианты продолжения карьеры и прикидывает, какая команда сможет сделать ему достаточно привлекательное предложение.

«Понятно, что в Red Bull заинтересованы в том, чтобы удержать Макса, – рассуждал Макниш. – Я не знаю, что написано в его контракте, какие условия он должен выполнить, но ясно, что он изучает, какие ещё есть возможности. В настоящий момент команда Red Bull работает не так, как в предыдущие годы, и вряд ли ей по силам выиграть чемпионат.

С точки зрения Макса, он – гонщик, способный добиваться результатов практически в любых ситуациях. Не думаю, что найдётся много команд, которые не станут его слушать, если он проявит интерес к сотрудничеству.

Впрочем, я также считаю, что вся эта история слишком уж активно раздувается прессой, и мне кажется, что в дни британского гоночного уик-энда подобные вещи, возможно, мешали сотрудникам некоторых команд сосредоточиться.

Перейдёт Макс в другую команду или нет – в конце концов это будет его решение, и уже другой вопрос, позволяет ли это ему действующий контракт или нет».

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