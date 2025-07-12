Уимблдон. Швёнтек за 57 минут победила Анисимову в финале и выиграла шестой в карьере титул Grand Slam

Ига Швёнтек стала новой чемпионкой на турнире в Великобритании
Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд
Финал
Ига Швёнтек (Польша, 8) – Аманда Анисимова (США, 13) 6:0, 6:0
Ига Швёнтек провела на корте меньше часа и одержала 100-ю победу на турнирах Grand Slam.
Польская теннисистка сыграла 28-й финал на уровне Тура и записала в свой актив 23-й титул (первый на траве). Также Швёнтек продлила свою беспроигрышную серию в решающих матчах на турнирах Grand Slam, одержав шестую победу. Напомним, что Ига четыре раза становилась чемпионкой на Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023, 2024) и один раз на US Open (2022).
24-летняя полька стала самой юной теннисисткой с 2002 года, которая выиграла титул Grand Slam на всех трех покрытиях. Тогда 20-летняя Серена Уильямс в одном сезоне добавила к титулу на US Open-1999 трофеи на Ролан Гаррос и Уимблдоне.
Путь к титулу: [8] Ига Швёнтек (Польша, №4)
R128: Полина Кудерметова (-, №64) 7:5, 6:1
R64: [SR] Кэти Макнелли (США, №208) 5:7, 6:2, 6:1
R32: Даниэль Коллинс (США, №54) 6:2, 6:3
R16: [23] Клара Таусон (Дания, №22) 6:4, 6:1
QF: [19] Людмила Самсонова (-, №19) 6:2, 7:5
SF: Белинда Бенчич (Швейцария, №35) 6:2, 6:0
FR: [13] Аманда Анисимова (США, №12) 6:0, 6:0
Ига Швёнтек – первая польская теннисистка, которая победила в одиночном разряде Уимблдона. До нее в финале играли Ядвига Енджеёвская в 1936 году и Агнешка Радваньская в 2012 году. Также полька – третья теннисистка, которая победила в первых шести финалах на “мэйджорах”, после Маргарет Корт и Моники Селеш.
По итогам Уимблдона Ига Швёнтек поднимется на третье место в мировом рейтинге, а Аманда Анисимова дебютирует в топ-10, поднявшись на седьмую позицию.
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Фото: Getty Images.
btu.org.ua