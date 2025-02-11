Доха. Марта Костюк против Коко Гауфф во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня проведет свой второй матч на соревнованиях WTA 1000 в Дохе. Поединок против третьей ракетки мира Коко Гауфф из США откроет игровой день на Центральном корте в 14:30 по киевскому времени



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 11.02.2025): 217/130

Призовые за карьеру: $5,380,987



Дата рождения: 13/03/2004 (20 лет)

Место рождения: Делрей-Бич, США

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 9 (2024 – WTA Finals, Beijing, Auckland; 2023 – US Open, Cincinnati, Washington DC, Auckland; 2021 – Parma; 2019 – Linz)

Высший рейтинг WTA: 2 (10/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 11.02.2025): 238/100

Призовые за карьеру: $23,153,989

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H2H: 1-3

2024 | Ухань (WTA 1000) | Хард | R2 | Гауфф – 6:4, 6:1

2024 | Штутгарт (WTA 500) | Грунт | 1/4 | Костюк – 3:6, 6:4, 7:6(6)

2024 | Australian Open (GS) | Хард | 1/4 | Гауфф – 7:6(6), 6:7(3), 6:2

2022 | Аделаида (WTA 250) | Хард | R2 | Гауфф – 6:3, 5:7, 6:3

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: [WC] Зейнеп Сонмез (Турция, №95) 6:3, 6:3

Коко Гауфф

R1: BYE

История на турнире

Марта Костюк – 3/2 | Костюк третий раз играет на соревнованиях в Дохе. В прошлом году она прошла во второй раунд соревнований, что является ее лучшим результатом на этом турнире.

Коко Гауфф – 4/3 | Гауфф четвертый год подряд играет на турнире в Дохе. В 2022 и 2023 годах она доходила до четвертьфинала.

Выступления на харде (на 11/02/2025):

Марта Костюк – 130/79 (3/3 в этом году)

Коко Гауфф – 153/64 (9/1 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает явной фавориткой матча Коко Гауфф и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,20. На победу Марты Костюк предлагается коэффициент – 4,75 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025

Марта Костюк – 2/3

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1

Коко Гауфф – 9/1

Grand Slam – 4/1 | Australian Open – 1/4

United Cup – 5/0

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, П, В, В, П

Коко Гауфф – П, В, В, В, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 23/18 | Костюк проиграла четыре последних матча против американских теннисисток, в том числе один в этом сезоне – против Эшлин Крюгер в Аделаиде.

Коко Гауфф – 10/2 | Гауфф, после поражения от Марты Костюк в Штутгарте в прошлом году, выиграла пять подряд матчей против теннисисток из Украины.

• Марта Костюк проведет свой 198-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 105 побед (53%).

• Коко Гауфф проведет 294-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 207 побед (71%).

• Марта Костюк проведет свой 52-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 22 победы (43%).

• Коко Гауфф проведет 106-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 71 победа (68%).

• Марта Костюк 14-й раз сыграет против теннисистки топ-5 и будет бороться за свою третью победу в таких матчах. Последний раз теннисистку топ-5 Костюк победила в апреле прошлого года в Штутгарте (Коко Гауфф, №3).

Победительница этого матча получит 41 600 долларов США призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 23 500 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков.

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