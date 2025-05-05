Теннисный дайджест от BTU: Уильямс дебютирует в роли комментатора, национальное достижение Рууда, Гарсия продолжает пропускать турниры

Портал “Большой теннис Украины” предлагает утренний дайджест новостей из мира тенниса



🗞 Янник Синнер приехал на свой первый турнир после трехмесячной дисквалификации – Мастерс в Риме. Организаторы анонсировали, что в понедельник Синнер проведет тренировку вместе с Иржи Легечкой. Также первая ракетка мира примет участие в специальной церемонии для сборных Италии, победителей командных соревнований Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг в сезоне-2024.

🗞 Каспер Рууд, обыгравший Джека Дрейпера в финале турнира в Мадриде, стал первым теннисистом из Норвегии, который выиграл титул серии «Мастерс». Также Рууд стал вторым игроком, кому удалось выиграть свой дебютный турнир АТР 1000 именно в Мадриде, после аргентинца Давида Налбандяна в 2007 году

🗞 Патрик Муратоглу прокомментировал выступление своей подопечной Наоми Осаки на турнире серии WTA 125 в Сен-Мало, где бывшая первая ракетка мира в воскресенье выиграла титул.

“Мы решили приехать сюда, потому что Наоми нужна матчевая практика после нескольких травм, которые она получила в последние месяцы. Она хотела больше сыграть в этот период между двумя турнирами серии 1000. Ее амбиции очень высоки, ведь она была лидером рейтинга и выиграла 4 “мэйджора”. Если она возвращается на турниры после рождения дочери, то не для того, чтобы играть хуже, чем раньше. Она была травмирована. Так что это долгий путь, но цели очень высокие”.

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🗞 Каролин Гарсия пропускает очередной турнир. Француженка не выступала с соревнований в Майами и не вернется на корты в Риме. Бывшая 4-я ракетка мира восстанавливается после травмы спины и планирует «продолжать работать, чтобы в хорошей форме приехать в Париж».

🗞 Винус Уильямс дебютирует в роли комментатора для TNT Sports во время Ролан Гаррос. 44-летняя американка не выступала в Туре с прошлогоднего турнира в Майами. Уильямс присоединится к звездной теннисной команде экспертов на телеканале TNT Sports: Андре Агасси, Крис Эверт, Джима Курье, Джона Макинкроя, Линдси Девенпорт, Каролин Возняцки. Также комментировать соревнования в Париже будет Слоан Стивенс, которая еще не восстановилась после травмы стопы.



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