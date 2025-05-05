Протест Red Bull отклонён, результаты подтверждены

Рассмотрев протест Red Bull Racing против машины #63 (Джордж Расселл) стюарды Гран При Майами отклонили его как необоснованный. Результаты гонки оставлены в силе.

Процедура

В своём протесте Red Bull утверждала, что машина #63 (Джордж Расселл) не выполнила правила, касающиеся одиночного желтого флага, описанные в статье 26.1a Спортивного регламента Формулы 1, не снизив скорость в зоне действия одиночного желтого флага. Представители стороны были вызваны и заслушаны. Протест был признан приемлемым.

Претензии Red Bull

В Red Bull заявили, что, хотя пилот машины #63 поднял ногу с педали газа, когда был показан желтый флаг, он не снизил скорость и поэтому не выполнил требования статьи 26.1a.

По их мнению, «заметное снижение скорости», как того требуют правила, означает прохождение зоны желтого флага на абсолютной скорости, которая ниже скорости перед входом в зону желтого флага. Они заявили, что так поступил пилот машины #1, который двигался непосредственно за машиной #63.

Аргументы Mercedes в свою защиту

В Mercedes утверждали, что общепринятой практикой, признанной всеми командами и FIA, было и остается значительное поднятие ноги на педали газа, что и было выполнено. Пилот машины #63 заявил, что видел одиночный желтый флаг и неподвижную машину рядом с трассой, поэтому значительно снизил нажатие на педаль газа. Команда утверждала, что подъем педали газа машиной #63 был более значительным, чем тот, который наблюдался у других машин.

Выводы стюардов

Из бортовых видеозаписей, а также из телеметрии очевидно, что пилот машины #63 поднял ногу с педали газа при прохождении зоны желтого флага примерно на 25%, что привело к снижению крутящего момента примерно на 30%.

Статья 26.1a требует, чтобы гонщик «заметно снизил скорость» в зоне желтого флага, но не уточняется, означает ли это снижение абсолютной или относительной скорости на этом участке трассы.

Скорость машины #63 в зоне желтого флага была значительно ниже обычной гоночной скорости на этом участке, но абсолютная скорость немного увеличилась.

Стюарды определили, что требование статьи 26. a относительно снижения скорости в зоне желтого флага может относиться только к снижению относительной скорости, поскольку снижение абсолютной скорости может, в зависимости от участка трассы, на котором вывешен желтый флаг, может означать соблюдение или несоблюдение правил.

в то время как снижение относительной скорости всегда сигнализирует о том, что гонщик видит и уважает желтый флаг.

Решение

Протест отклоняется как необоснованный. Залог за подачу протеста не возвращается. Участники имеют право в установленный срок подать апелляцию.

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