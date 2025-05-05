Наоя Иноуэ – Рамон Карденас. Чемпион мира побывал в нокдауне. Обзор боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоя Иноуэ – Рамон Карденас

В ночь на 5 мая на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

Главным событием стал титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) – на ринге встретились абсолютный чемпион мира Наоя «Монстр» Иноуэ (29–0, 26 КО) из Японии и американец Рамон Карденас (26–1, 14 КО).

Зрители увидели зрелищный поединок, в ходе которого японец побывал в нокдауне во втором раунде. Несмотря на неудачный старт, Иноуэ перехватил инициативу и сумел одолеть соперника досрочно.

В следующем поединке Наоя планирует выйти на ринг против боксер из Узбекистана Муроджона Ахмадалиева, который владеет временным титулом WBA. Это противостояние состоится 14 сентября в Токио (Япония)

Бой за звание абсолютного чемпиона мира, Лас-Вегас (США), 5 мая

Наоя Иноуэ (Япония) – Рамон Карденас (США) – ТКО 8

Видеообзор поединка:

sport.ua