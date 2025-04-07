Боб АРУМ: «Сейчас все супертяжи, кроме Усика, почувствовали это»

Getty Images/Global Images Ukraine. Боб Арум

Известный промоутер Боб Арум высказался о современном супертяжелом дивизионе в боксе и вспомнил украинского боксера Александра Усика.

«Супертяжелый дивизион сейчас силен, потому что кроме Усика все остальные боксеры потерпели поражения, но они вернулись. Особенно Паркрер. На нем ставили крест, но посмотрите, где он сейчас. Он является топовым претендентом на чемпионский пояс. То же самое можно сказать и о Дюбуа. Сейчас все говорят о его бое с Усиком. Сейчас очень интересно за всем наблюдать», – сказал Арум.

Ранее известный американский промоутер компании Top Rank Боб Арум назвал лучшего боксера в истории.

sport.ua