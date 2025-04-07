Стелла объяснил, почему не применялась командная тактика

На втором отрезке дистанции Гран При Японии Оскар Пиастри в ходе радиообмена с Томом Сталлардом, своим гоночным инженером, явно намекал, что может ехать быстрее напарника и давал понять, что готов попытаться догнать лидировавшего Макса Ферстаппена. Разумеется, если Ландо Норрис пропустит его вперёд.

После финиша Андреа Стелла объяснил, почему в McLaren оставили эту идею без внимания.

«Не думаю, что было так уж очевидно, что Оскар быстрее, – приводит Speedcafe слова руководителя британской команды. – Ландо пытался подобраться ещё ближе к Максу, чтобы воспользоваться слипстримом позади его машины, но каждый раз, когда интервал становился меньше секунды, происходила значительная потеря сцепления.

Ландо старался как-то к этому адаптироваться, немного охлаждал шины, после чего предпринимал следующую попытку. И я не думаю, что эту ситуацию мы должны воспринимать как показательную в плане темпа машины. Ландо приложил максимум усилий, чтобы подобраться к Ферстаппену, но это было трудно».

Обновлённое асфальтовое покрытие на первом секторе круга позволяло без особых сложностей реализовать тактику одного пит-стопа. На двух первых этапах сезона у McLaren было некоторое преимущество в том числе потому, что машина MCL39 позволяет более рационально расходовать ресурс резины, но на японской трассе оно практически обесценилось.

Из-за этого у стратегов McLaren почти не было свободы тактического манёвра, и команда не могла диктовать соперникам свои условия, а была вынуждена реагировать на их действия. Поскольку тактика более раннего пит-стопа, т.н. «подрезка», в Сузуке оказалась неэффективной, и обгонять надо было только на трассе.

«Но мы с самого начала знали, что на этой трассе, чтобы провести обгон, вам нужно преимущество в темпе от семи до восьми десятых, – продолжил Стелла. – Обычно добиться такого преимущество можно при условии деградации резины. Однако на Сузуке это изменилось из-за нового асфальта: если раньше эта трасса отличалась высоким уровнем деградации, то теперь он стал очень низким».

Первым из гонщиков McLaren в боксах побывал Пистри, это произошло на 20-м круге, когда команда отреагировала на пит-стоп Джорджа Рассела, который в Mercedes провели кругом раньше. Затем на пит-лейн свернул и Норрис.

«Безусловно, мы проанализируем все отрывы, чтобы понять, была ли в случае с Ландо возможность применить подрезку, за счёт чего можно было бы попытаться опередить Макса, – объяснил Стелла. – Но мы не должны забывать, что в таких случаях мы, теряя позицию, можем оказаться в неблагоприятном положении в случае выезда на трассу автомобиля безопасности.

Если бы это произошло, Ландо бы потерял несколько позиций. Когда вы не видите никаких обстоятельств, которые могли бы вызывать появление сейфти-кара, появляется мысль: «Может быть, попытаться применить подрезку?» Но такая тактика сопряжена с некоторыми рисками.

При очевидно низком уровне деградации, если вы теряете позицию в случае выезда автомобиля безопасности, то уже вряд ли сможете её отыграть. Не думаю, что в Сузуке мы бы смогли обогнать машины Ferrari или Mercedes.

А если оставаться на трассе дольше, то после 20 кругов на изношенной резине Medium вы не сможете ехать быстрее соперников, уже перешедших на свежие жёсткие шины. Это стало совершенно понятно, когда Расселл после пит-стопа очень быстро поехал на новом комплекте Hard. Было очевидно, что жёсткая резина работает неплохо.

В прошлом в Барселоне или в Сузуке тактика более позднего пит-стопа была вполне эффективной, но сейчас на японской трассе деградация резины почти не наблюдалась, и в таких случаях результаты гонки предопределяются только квалификацией».

Норрис и Пиастри показали в субботу 2-й и 3-й результаты, после старта сохранили свои позиции и в итоге в этом же порядке поднялись на подиум. А Макс Ферстаппен отпраздновал четвёртую подряд победу в Гран При Японии.

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