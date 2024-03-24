Сайнс: Жизнь порой преподносит безумные сюрпризы!

Карлос Сайнс выиграл Гран При Австралии, одержав третью победу в карьере, а команда Ferrari завоевала первый победный дубль с 2022 года, когда она начала год с отличного результата в Бахрейне.

Карлос Сайнс (1-й): «Отличная гонка, и самочувствие тоже было в полном порядке! Конечно, я всё ещё не в лучшей физической форме, поэтому сегодня мне пришлось непросто, но я рад, что почти всю гонку ехал на трассе в одиночестве, поэтому мог соразмерять темп, беречь шины и полностью контролировать ситуацию. В общем, это была не самая сложная из моих гонок.

Я очень счастлив, очень горжусь командой и рад, что мы с Шарлем заняли два первых места. Это говорит о том, что упорный труд приносит свои плоды, хотя жизнь порой преподносит безумные сюрпризы. Достаточно вспомнить, что произошло в начале года, потом я поднялся на подиум в Бахрейне, потом у меня удалили аппендикс, после чего в Австралии я вернулся за руль и одержал победу.

В общем, разных событий множество, но мне это нравится, и я очень доволен. И теперь буду рекомендовать всем гонщикам следующей зимой удалить аппендикс! (смеётся)

На первом круге гонке я чувствовал, что могу держаться за машиной Макса Ферстаппена, но для гарантии решил попытаться применить систему DRS. А когда в 3-м повороте он потерял контроль над машиной, я смог подобраться ближе и опередить его.

Когда он уже был позади, по-моему, у него начались проблемы с тормозами, и на этом гонка для него закончилась. Даже жаль, потому что сегодня между нами могла состояться очень интересная схватка за 1-е место, но в любом случае я рад, что выиграл. А у Макса и так много побед».

Шарль Леклер (2-й): «Конечно, я рад, но в основном за команду. Мы знаем, что нам по силам победы, и это здорово. Карлос вернулся в строй после операции, и его уик-энд сложился прекрасно, он провёл невероятную гонку.

На втором отрезке дистанции у меня начались сложности, не получалось нормально работать с резиной, но на последнем отрезке дела наладились. Победный дубль – лучший из всех возможных результатов.

На первом отрезке приходилось обороняться от соперников, ехавших позади, поэтому мы решили немного раньше провести пит-стоп, после чего у меня начались проблемы с шинами, тогда как Карлос показывал отличную скорость.

Думаю, весь уик-энд он лучше меня справлялся с задачей и однозначно заслужил эту победу. Я по-настоящему рад и за него, и за команду. Перед началом уик-энда мы поставили перед собой задачу заработать побольше очков и в итоге добились максимально возможного результата – лучше не бывает!»

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