Алекс Элбон: Жаль, что не удалось заработать очки

Алекс Элбон финишировал одиннадцатым в Джидде, что стало лучшим результатом для Williams в новом сезоне Формулы 1. Его напарник Логан Сарджент закончил гонку на пятнадцатой позиции – для американского гонщика это тоже лучшее выступление в 2024 году.

Алекс Элбон (11-й): «Жаль, что сегодня не удалось заработать очки – я финишировал одиннадцатым в шаге от десятки. В Haas придумали отличную стратегию, когда предложили Кевину Магнуссену сдерживать группу гонщиков – умный ход. К сожалению, мне не хватило скорости, а переднее антикрыло получило повреждения, поэтому возникли сложности с тем, чтобы прорываться наверх.

У нас более высокий гоночный темп, чем мы продемонстрировали в сегодняшней гонке. Теперь всё внимание на то, чтобы прибавить на следующем этапе в Австралии».

Логан Сарджент (15-й): «Достойная гонка и хорошие 35 кругов, однако на последних 15 кругах мне не хватило темпа. Ближе к концу гонки я постарался прибавить, но было уже поздно. Если бы я несколько раньше понял, какой у машины потенциал, возможно, результат был бы выше. Посмотрим, что в следующий раз можно сделать лучше.

Мой темп становился выше по ходу гонки, поэтому я уверен, что в Австралии мы раскроем потенциал и добьёмся большего».

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