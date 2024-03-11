Бенфика с Трубиным обыграла Эшторил в чемпионате Португалии

Бенфика одержала победу над Эшторилом в матче 25 тура чемпионата Португалии.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «орлов».

Вратарь лиссабонского клуба Анатолий Трубин отыграл весь матч и совершил 5 сейвов. Украинец отыграл 37 поединков за Бенфику в нынешнем сезоне, оформив 13 сухих игр. Да, я смотрел матч: Бенфики: Ребров прокомментировал вратарский вопрос в сборной Украины. align: center;»>Чемпионат Португалии

25 тур, 10 марта

Бенфика — Эшторил 3:1 (2:1)

Гол: 1:0 — 15 Какоджу, 1:1 — 22 Гомеш, 2:1 — 45+2 Леонардо, 3:1 — 49 Гувея

Отметим, что «орлы» занимают второе место в турнирной таблице. Отставание от Спортинга составляет одно очко.

Напомним, игрок молодежного состава Бенфики Андре Вакулюк не поехал со сборной Украины U-17 на матчи элит-раунда квалификации Евро-2024 из-за того, что лиссабонский клуб не отпустил футболиста.

champion.com.ua