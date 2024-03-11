Новак Джокович — о своем первом матче в Индиан-Уэллс: «В какой-то момент я немного волновался, потому что проиграл сет»

Первая ракетка мира и пятикратный чемпион турнира в Индиан-Уэллс Новак Джокович пообщался с журналистами после трехсетовой победы в матче второго круга против австралийца Александара Вукича.

— Что вы почувствовали, вернувшись на этот корт после пятилетнего отсутствия?

— Конечно, очень приятно вернуться с победой. Прошло пять лет, и, знаете, это замечательное ощущение всё ещё присутствует. Мне очень понравилось. Прекрасный стадион. Великолепная атмосфера. Очевидно, что я немного нервничал в начале, мол, удастся ли мне хорошо стартовать. Я не играл больше пяти недель. Я думаю, что начало было хорошим, все таки это было 6:2. Потом, знаете, я думаю, что он улучшил свою игру. Я, пожалуй, немного потерял темп. Я думаю, что уровень тенниса в третьем сете был довольно хорошим. Отличные розыгрыши. Он заставил меня, отыграть несколько действительно важных розыгрышей, чтобы победить в этом матче. Знаете, я рад, что меня поддерживали, а это тоже важно. Это всегда приятно. С нетерпением жду следующего матча.

— Насколько важным, по вашему мнению, было сыграть такой напряженный поединок в вашем первом матче на этом турнире?

— Это было очень важно. Очевидно, в какой-то момент я немного волновался, потому что проиграл сет, а потом в начале третьей партии мы шли нога в ногу. Но я подумал, что шансы еще появятся, если я буду оставаться в матче и стараться поднять уровень тенниса. Надо отдать ему должное, потому что он активизировался. Он хорошо подавал, простреливал с форхенда в конце второй, в начале третьей партий, и просто заслуженно остался в матче. Мог бы я сделать что-то лучше? Да, конечно, мог. Но, знаете, надеюсь, что усталость немного спала, или по крайней мере будет чуть меньше скованности, которую я чувствую в следующем матче и дальше на протяжении этого турнира.

— Добро пожаловать обратно. После пяти лет отсутствия вы по-новому оценили этот турнир, этот штат, Калифорнию, в которой мы находимся, и что бы это значило для вас, если бы вы завоевали шестой титул здесь и побили рекорд?

— Я бы с удовольствием (улыбается). Очевидно, что до матча за титул еще далеко, но это хорошее начало. Я знаю, что всегда могу показывать лучший теннис. Очевидно, что я очень самокритичен, и я думаю, что в определенной степени это также важно, потому что тогда это настраивает тебя на правильный лад, когда ты хочешь больше работать и быть вовлеченным в процесс совершенствования каждый день, или пытаешься усовершенствовать свою игру и исправить ошибки, которые ты совершил в предыдущем матче или на предыдущей тренировке. Это то, что я собираюсь продолжать делать и, надеюсь, отстраивать свою игру, поскольку этот турнир длится от 10 до 14 дней, что позволяет вам иметь тренировочные дни также между матчами, что, конечно, позволяет работать над определенными специфическими особенностями в игре. Я думаю, что пока турнир будет набирать обороты, моя игра также улучшится, я буду чувствовать себя более уверенным в себе и в своих шансах пройти далеко по турнирной сетке. Это происходит постепенно и я должен сосредоточиться на этом.

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