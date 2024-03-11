Примера. Пять голов в матче Бетиса с Вильярреалом 

Победила желтая субмарина

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“Вильярреал” смог прийти в себя после болезненного поражения от “Марселя” в Лиге Европы (0:4). Команда Марселино дважды проигрывала “Бетису”, но ей удалось не только дважды сравнять счет, но еще и вырвать победу.

Гол вечера забил забил Виллиан Жозе, в одно касание замкнув подачу Форнальса с линии. Однако защита “Бетиса” не сыграла на таком же качественном уровне. “Вильярреал” пользовался неорганизованностью высокой линии хозяев, и в двух голах (первом и третьем) грамотно разрезал “Бетис”. Еще раз помог Сократис, срезавший мяч в свои ворота.

Изюминкой вечера стало смешная потасовка Авилы и Альберто Морено со взаимным удалением ее участников.

Примера, 28-й тур. Севилья, “Бенито Вильямарин”

“Бетис” – “Вильярреал” 2:3

Голы: Родригес 30, Виллиан 45+2 – Баэна 40, Сократис 48 (авт.), Серлот 67

“Бетис”: Силва – Сабали (Эззальзули 88), Сократис, Рияд, Миранда (Бусто 90+1) – Родригес (Рока 78), Карвалью (Джонни 78) – Форнальс (Перес 67), Фекир, Авила – Виллиан

“Вильярреал”: Йоргенсен – Альберто Морено, Манди, Байи, Фемения (Москера 80) – Баэна (Куэнка 74), Парехо, Комесанья (Капу 81), Траоре (Ахомаш 74) – Серлот, Жерар Морено (Коклен 74)

Предупреждения: Авила 69, Авила 70 – Траоре 29, Альберто Морено 69, Альберто Морено 70, Йоргенсен 78

Удаления: Авила 70, Джонни 90+1 – Альберто Морено 70

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