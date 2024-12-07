Международный совет футбольных ассоциаций пересмотрит критерии офсайда

IFAB обсуждает возможные изменения по определению положения вне игры

Международный совет футбольных ассоциаций продолжит тестировать изменения, предложенные Арсеном Венгером, занимающим пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

"Мы продолжаем обсуждать этот вопрос. Все мы понимаем, что технологии устранили все существовавшие ранее сомнения. Мы все согласны с тем, что было бы неплохо, если бы голы не отменялись из-за ногтя на ноге".

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“Мы рассматриваем этот вопрос и эти испытания являются частью более широкого анализа того, можем ли мы что-то сделать. Мы выясняем, существуют ли способы справиться с возникшими проблемами. Это часть начавшейся дискуссии”, – сказал технический директор IFAB Дэвид Эллерей.

Согласно предложенным изменениям, для определения офсайда необходимо заметное расстояние между игроками атакующей и оборонительной команд.

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