Расселл: Гонщики McLaren выступают в собственной лиге

Льюис Хэмилтон показал пятое время во второй тренировке Гран При Абу-Даби, уступив обладателю лучшего времени Ландо Норрису шесть десятых секунды. Семикратный чемпион мира не скрывает, что ещё предстоит поработать над скоростью машины на быстром круге, но он настроен оптимистично.

Его напарник по команде Mercedes Джордж Расселл показал тринадцатое время и рассказал, что в основном тестировал решения с прицелом на 2025 год.

Льюис Хэмилтон (5-й): «Мне кажется всё очень сюрреалистичным, ведь это мой последний уик-энд вместе с командой. Я стараюсь максимально во всём участвовать и наслаждаться каждым моментом. Я получаю удовольствие от пилотирования, работы со всеми в боксах, работы с инженерами – пытаюсь запомнить все эти моменты. Я стараюсь направлять свои эмоции на машину и команду, поскольку всех их люблю и, как всегда, хочу хорошо выступить. В этот уик-энд у меня последняя возможность это сделать.

Я не планирую слишком сильно менять настройки перед субботой, хотя, конечно, нам есть над чем поработать, поскольку гонщики McLaren быстры, и Ferrari тоже в борьбе. Нам нужно найти возможность отыграть ещё время.

В целом, сегодня я доволен машиной. Всегда сложно оценивать скорость на длинной серии кругов, но сегодня всё казалось не так плохо, поэтому я надеюсь, что это будет позитивно для нас. Ещё предстоит поработать над скоростью на быстром круге, и я надеюсь, что завтра мы окажемся ближе к соперникам, которые сейчас нас опережают».

Джордж Расселл (13-й): «Сегодня возникли некоторые проблемы, но это только пятница. Сегодня мы многое протестировали в рамках подготовки к следующему году, поскольку это наша последняя возможность что-то сделать. Поэтому мы выбрали более радикальные настройки, чтобы понять, дадут ли они нам что-то новое с точки зрения подготовки к 2025 году.

Льюис проехал сегодня несколько великолепных кругов, но, судя по всему, команда не дотягивает до темпа лидеров на быстром круге. Похоже, что McLaren находится в своей собственной лиге, о чём говорит их сегодняшний темп.

Я ожидаю, что в субботу Ferrari вернется в борьбу, но я надеюсь, что мы найдем за вечер способ прибавить, и окажемся конкурентоспособнее, чем сегодня».

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