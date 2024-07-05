Хэмилтон: Мы уступаем лидерам не так уж много

У Льюиса Хэмилтона богатый опыт соперничества с Максом Ферстаппеном, однако на пресс-конференции в Сильверстоуне семикратный чемпион мира отказался комментировать яркий инцидент, произошедший в Австрии, за который гонщик Red Bull Racing был оштрафован.

Льюис Хэмилтон: «Мне было не до их инцидента, я куда больше переживал по поводу собственной гонки, а потом вместе с командой радовался победе. А также считаю, что я не должен давать Ландо Норрису какие-то советы, ведь они с Ферстаппеном уже не один год сражаются друг с другом, и их соперничество не имеет ко мне никакого отношения.

Что касается предстоящего уик-энда, то не думаю, что Mercedes сейчас на уровне лидеров, тем более на скоростных трассах. Полагаю, в Сильверстоуне McLaren может быть быстрее всех, хотя не исключаю, что Макс. Впрочем, мы уступаем им не так уж много – однозначно, я вижу признаки огромного прогресса, и постепенно мы приближаемся к лидерам».

Также Хэмилтона попросили прокомментировать появившиеся в печати сообщения, что он намерен стать совладельцем команды Gresini Racing, выступающий в MotoGP, чемпионате мира по мотогонкам.

«Гонки MotoGP мне всегда очень нравились, и я слежу за развитием этого чемпионата, ведь сейчас есть предпосылки для роста его популярности, – ответил Льюис. – Но в этом году я не планирую зайти так далеко, хотя в будущем всё возможно.

Ранее я уже говорил, что меня интересуют спортивные активы, и первым шагом стало приобретение доли в американском клубе Denver Broncos, совладельцем которого я стал. Надеюсь, в следующие пять-десять лет могут быть сделаны и другие шаги. Там будет видно, в каком направлении».

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