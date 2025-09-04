Ландо Норрис: Я не желаю Оскару технических проблем

Сход Ландо Норриса на последних кругах Гран При Нидерландов из-за технических проблем с машиной существенно усложнил задачу гонщику McLaren в борьбе за титул. За девять этапов до конца сезона Ландо тридцать четыре очка уступает Оскару Пиастри.

Общаясь с прессой в Монце, Норрис заявил, что если проиграет титул из-за схода в Зандфорте, то «такова жизнь». Следом Ландо добавил: «Я не рассчитываю на удачу и тому подобные вещи, поскольку в этом нет смысла. Я не хочу тратить своё время на надежды или молитвы.

Мне не повезло в прошлый уик-энд, но такова жизнь. Так может продолжаться до конца сезона, а может больше и не будет сходов.

Если я проиграю титул из-за того, что мне не хватит очков, упущенных в Зандфорте, то мне будет тяжело, но такова жизнь, и я пойду дальше. Я вернусь более сильным в следующем году и постараюсь выступить лучше.

Я никому не желаю неудачи. Мне не повезло в прошлый уик-энд, поэтому в Монце постараюсь выступить лучше. Я не верю в удачу и тому подобные вещи.

Не вижу необходимости менять подход, поскольку я каждый уик-энд стремлюсь к тому, чтобы побеждать. Зачем это менять? В борьбе друг с другом никто из нас не станет облегчать жизнь напарнику – Оскар мне, а я – Оскару.

Он остаётся моим напарником, и мы по-прежнему с большим уважением относимся друг к другу. Я считаю, что мы отлично боремся друг с другом – на пределе возможностей.

Если Оскар справляется с работой лучше меня, то я всегда это признаю. Я не желаю ему технических проблем. Пусть победит лучший гонщик, и если по итогам года таковым окажется мой напарник, я отнесусь к этому с уважением».

