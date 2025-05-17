Пиастри: Сессия прошла отлично, но была очень непростой

Оскар Пиастри выиграл квалификацию на классической трассе в Имоле – это уже третий поул австралийского гонщика McLaren в сезоне 2025 года. Ландо Норрис показал 4-й результат, проиграв напарнику около трёх десятых.

Оскар Пиастри (1-й): «Сессия прошла отлично, но была очень непростой из-за задержек, связанных с красными флагами, а также из-за шин. С резиной сегодня были большие сложности. После вчерашних тренировок все думали, что резина нового состава C6 работает не так уж плохо, но сегодня эти шины вели себя по-настоящему загадочно.

Команда отлично справилась с задачей, настройки машины были правильными. В этот уик-энд мы пробовали разные подходы и перед квалификацией добились оптимального баланса.

Моя заключительная попытка складывалась хорошо, но перед последним поворотом я догнал четыре машины, что делу не помогло, но всё-таки результата хватило для поула. В общем, я очень доволен своей работой и уже в предвкушении завтрашней гонки.

Мне не очень понравилось, что я первым выехал на трассу, ведь тот, кто едет первым, не сможет воспользоваться слипстримом, но хотя бы не приходится ехать в возмущённом воздухе. Полагаю, это мне тоже немного помогло.

Думаю, у нас был достаточно высокий темп, чтобы завоевать поул, и мы успешно реализовали наш план».

Ландо Норрис (4-й): «Полагаю, я просто был недостаточно быстрым. В этом году мне ещё ни разу не удалось провести финальную квалификационную сессию так, как нужно, с нужной уверенностью, и сегодня это повторилось вновь.

Каждый уик-энд повторяется одно и то же. В общем, в завтрашней гонке нужно постараться отыгрывать позиции и пробиваться вперед. Хотя это будет непросто, ведь на этой трассе трудно обгонять, но ситуация такая, какая есть.

Повторяется одна и та же старая история: я недостаточно хорошо выступаю в квалификациях, но хотя бы надо постараться получить удовольствие от завтрашней гонки».

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