Финалист чемпионата Украины по хоккею решил заявляться в Балтийскую лигу

Фото Вадима Шамдана

Финалист предыдущего чемпионата Украины по хоккею «Киев Кэпиталз» рассматривает вариант с заявкой в Балтийскую лигу, костяк которого составляют латвийские клубы, дополненные несколькими командами из Литвы и Эстонии. Такую информацию Sport.ua получил из собственных источников.

К такому радикальному шагу руководство «Кэпиталз» подтолкнуло необъективное, с их точки зрения, отношение к команде со стороны Федерации хоккея Украины. Напомним, что в предыдущем чемпионате страны «Кэпиталз» дошли до финала, вели в серии 3:1, но уступили «Кременчугу» 3:4. После одного из матчей тренер «монархов» Вадим Шахрайчук сказал: «Не думаю, что президенту ФХУ нужны такие победы». Намекая на то, что «горожанам» из Полтавщины симпатизируют судьи. И что нынешний президент ФХУ когда-то был президентом «Кременчуга». Самое интересное, что осенью прошлого года руководство «Кэпиталз» самым активным образом способствовало приходу Сергея Мазура к хоккейной власти.

Напомним, что в сезоне-2023/24 «Кэпиталз» тоже был активным нарушителем спокойствия. В ходе домашнего матча против херсонского «Днепра» Шахрайчук даже выводил команду с площадки, за что команде засчитали техническое поражение. «Монархи» опротестовывали это решение в Спортивном арбитражном суде Лозанны, но вердикт CAS был не в их пользу. «Кэпиталз» обязали покрыть все судебные издержки и выплатить предусмотренные предыдущим решением ФХУ штрафные санкции, но капризный клуб, по нашей информации, не спешит этого делать до сих пор.

Пока «Кэпиталз» уже покинул один из лучших его хоккеистов.

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