Лоренцо Музетти – о поражении от Синнера на US Open: “С таким соперником, как Янник, нужно использовать каждую возможность, которую он дает. К сожалению, я этого не сделал”

Итальянский теннисист поделился эмоциями после четвертьфинального матча на Открытом чемпионате США



Лоренцо Музетти не смог впервые в карьере выйти в полуфинал американского “мейджора”, уступив действующему чемпиону Яннику Синнеру.

“Если говорить о самом матче, то в первом сете я слишком торопился. Было непросто найти правильное чувство мяча в начале, ведь я еще ни разу не играл в вечерней сессии. Это была совсем другая атмосфера, отличная от предыдущих матчей, которые я проводил днем. Но, конечно, я почувствовал, что Янник сегодня был на другом уровне. Во многих эпизодах он просто превосходил.

Во втором сете мне удалось сыграть лучше – это был, пожалуй, лучший отрезок матча для меня. Я подавал качественнее, создал несколько шансов, даже имел брейк-пойнт, но не реализовал его. А с таким соперником, как Янник, нужно использовать каждую возможность, которую он дает. К сожалению, я этого не сделал.

Конечно, с нашей последней игры, которая была два года назад, изменилось очень многое. Честно говоря, я еще никогда не играл против кого-то, кто заставлял бы меня так быстро играть во время розыгрышей. У меня практически не было шансов в длинных розыгрышах, потому что он постоянно контролировал мяч и вел игру. Это неприятное ощущение – когда ты все время защищаешься и не можешь перехватить инициативу.

Должен сказать, что я был впечатлен сегодняшней игрой Янника. Он прекрасно подавал, заставлял бегать из угла в угол и делать больше, чем я мог. Он действительно сильнее, и он это сегодня показал. Но я рад, что сыграл с ним, ведь теперь лучше понимаю, над чем именно мне нужно работать. Надеюсь, уже скоро снова буду иметь возможность проверить себя против него”.



Фото: Getty Images.

