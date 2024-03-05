Остин. Юань Юэ выиграла свой дебютный титул WTA

Китайская теннисистка победила на турнире в Соединенённых Штатах

Остин, США • 26 февраля — 3 марта • хард • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Юань Юэ (Китай, 8) — Ван Сиюй (Китай, 6) 6:4, 7:6(4)

Юань Юэ провела второй решающий матч в карьере и одержала первую победу. В прошлом году китаянка уступила Джессике Пегуле в финале турнира WTA 250 в Сеуле. В сегодняшнем матче китаянка вела со счётом 5:2 во втором сете, и для победы ей понадобилось семь матчболов.

Путь к победе:

R32: Арина Родионова (Австралия) 3:6, 6:3, 6:1

R16: Тэйлор Таунсенд (США) 6:3, 7:6(5)

QF: Ван Яфань (Китай) 6:3, 7:5

SF: Анна Каролина Шмидлова (Словакия) 6:0, 6:3

FR: Ван Сиюй (Китай, 6) 6:4, 7:6(4)

Это был первый финал на турнире WTA между представительницами Китая с июля 2018 года, когда Ван Цян обыграла Чжэн Сайсай в матче за титул в Наньчане. Также решающий матч в Остине стал первым китайским финалом вне Азии с 2006 года, когда Чжэн Цзе победила Ли На в Эшториле.

По итогам своего выступления в Остине Юань Юэ на 49-й позиции дебютирует в топ-50 мирового рейтинга.

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