Чжэн Циньвэнь – о своем неожиданном поражении на Australian Open: “Были важные моменты, где я принимала неправильные решения”

Пятая ракетка мира и прошлогодняя финалистка Australian Open Чжэн Циньвэнь прокомментировала свое неожиданное поражение от Лауры Зигемунд во втором круге Открытого чемпионата Австралии



– Думаю, мне особо нечего сказать по сегодняшнему матчу, потому что я сделала всё, что могла. Мне кажется, сегодня просто не мой день. Были важные моменты, где я принимала неправильные решения. Вот и всё, что я могу сказать.

– Почему вы чувствуете, что не смогли показать свой лучший теннис сегодня?

– У меня было много шансов сделать брейк в первом сете, но в эти моменты, возможно, мне не хватало концентрации. Я всегда допускала лёгкие ошибки в таких ситуациях.

Первый сет был немного сложным для меня. Я проиграла его в неприятной манере, потому что чувствовала, что играю недостаточно хорошо. В то же время, мне показалось, что она сегодня играла действительно здорово. Что ж, это теннис. Больше нечего добавить.

– Вы были разочарованы предупреждением за затяжку времени во втором сете? Считаете ли вы, что табло времени должно быть более заметным, чтобы вы могли лучше его видеть?

– Да, потому что с моего угла зрения табло находилось сбоку, и я его не видела. Когда я готовлюсь подавать, то не могу следить за временем и соответственно, не знаю, опаздываю я или успеваю до окончания лимита.

Я была очень удивлена, что у меня отобрали одну подачу из-за этого. Такого со мной раньше никогда не случалось. Если бы табло находилось прямо передо мной, я бы сразу его заметила, но… Очевидно, это сильно отвлекло меня от матча. И это был первый раз, когда у меня случилась такая ситуация с нарушением времени. По-моему, это мой четвёртый год в туре, и до этого такого никогда не было. Но, думаю, хотя это меня и отвлекло, я проиграла матч не из-за этого.

– Погодные условия как-то повлияли на то, что вы не могли подстроиться под ритм мяча так, как вам хотелось? Вы ощущаете перед матчем, получится ли у вас сыграть хорошо или нет?

– Как я уже сказала, ситуация была непростой. У меня было много шансов в первом сете, но я допустила слишком много невынужденных ошибок. Даже в тай-брейке я чувствовала, что мне не хватает энергии и дополнительной силы. Во втором сете, момент с предупреждением за затяжку времени, меня выбил из ритма. Думаю, в целом сегодня мне было сложно.

– Я смотрел статистику матча. Разница была минимальной, за исключением вашей неуверенности у сетки. Считаете ли вы, что вам нужно улучшить игру у сетки?

– Думаю, это логично, потому что она много раз обводила меня, когда я выходила к сетке. Думаю, я делала неправильные выборы при выходах к сетке и не следила за её движениями. Конечно, в будущем я бы хотела улучшить свою игру у сетки.

– Вы думали о том, чтобы сыграть турниры перед этим? Это могло бы вам помочь?

– Нет, у меня не было никакой возможности сыграть турнир перед Australian Open в этом году, потому что времени было слишком мало. У меня были небольшие проблемы после Итогового тунира.

Мы обсуждали с моей командой, ехать ли на Australian Open или нет. Я настояла на том, чтобы приехать. Моя команда говорила «нет», но я сказала, что хочу попробовать сыграть на турнире Grand Slam. Это была непростая ситуация. В этом году у меня просто не было возможности сыграть турнир перед Australian Open, потому что проблемы с моим телом ещё не были решены.



btu.org.ua