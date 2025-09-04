Исландия – Азербайджан: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ

Вместе с Украиной в одной группе в отборе к предстоящему мундиалю будут стартовать также национальные сборные Исландии и Азербайджана.

В начале этого лета команда под руководством Арнара Гюннлейгссона провела две товарищеские игры. Шотландию исландцы переиграли 3:1, а вот Северной Ирландии минимально уступили – 0:1.

В то же время, подопечные звездного Фернанду Сантуша в последний раз выходили на футбольное поле также в июне. Тогда "трехцветные" расписали нулевую ничью с Латвией и проиграли на своем поле Венгрии (1:2).

Матч первого тура квалификационной группы D к Чемпионату мира Исландия – Азербайджан состоится в пятницу, 5-го сентября 2025 года, в 21:45 . Встреча пройдет в исландском Рейкьявике, на местном стадионе "Лаугардалсвеллур".

Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO .

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

