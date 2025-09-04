Connect with us
Исландия – Азербайджан: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации ЧМ

    • Вместе с Украиной в одной группе в отборе к предстоящему мундиалю будут стартовать также национальные сборные Исландии и Азербайджана.

    В начале этого лета команда под руководством Арнара Гюннлейгссона провела две товарищеские игры. Шотландию исландцы переиграли 3:1, а вот Северной Ирландии минимально уступили – 0:1.

    В то же время, подопечные звездного Фернанду Сантуша в последний раз выходили на футбольное поле также в июне. Тогда "трехцветные" расписали нулевую ничью с Латвией и проиграли на своем поле Венгрии (1:2).

    • Матч первого тура квалификационной группы D к Чемпионату мира Исландия – Азербайджан состоится в пятницу, 5-го сентября 2025 года, в 21:45. Встреча пройдет в исландском Рейкьявике, на местном стадионе "Лаугардалсвеллур".

    Смотреть футбол можно будет на OTT-платформе MEGOGO.

