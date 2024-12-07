Экс-менеджер Кличко критически отреагировал на его желание вернуться в бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Известный боксерский менеджер Бернд Бенте, который работал с братьями Кличко, не в восторге от идеи Владимира Кличко вернуться на ринг. Бенте осуждает стремление возрастных супертяжей проводить бои.

«Джордж Форман случайно стал чемпионом в 45 лет. В бою с Мурером у него был один лакипанч, а по очкам он сильно проигрывал. Все возвращения возрастных экс-боксеров были провальными – вспомните стариков Мухаммеда Али, Эвандера Холифилда, Риддика Боу, Ларри Холмса, Джо Луиса, Макса Шмелинга, Акселя Шульца, а теперь и Майка Тайсона. В хевивейте таких было много. Даже такие мастера как Шугар Рэй Леонард и Рой Джонс поняли, что им не удастся победить время.

Уважаю таких ребят, как Рокки Марчиано, Леннокс Льюис и Виталий Кличко, которые завершили карьеру на пике своей славы и не поддались на соблазн вернуться на ринг», – сказал Бент.

Ранее появилась информация, что Владимир Кличко мог подраться с Даниэлем Дюбуа, а Турки Аль-Шейх изъявил желание организовать бой Кличко – Фьюри.

sport.ua