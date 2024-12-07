Моуринью развеял слухи о переходе Роналду в Фенербахче

Во-первых, у меня уже есть три великолепных нападающих (с)

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Главный тренер турецкого "Фенербахче" Жозе Моуринью развеял слухи о возможном трансфере португальской звезды Криштиану Роналду в его команду.

"Он не присоединится к "Фенербахче". Во-первых, у меня уже есть три великолепных нападающих, которыми я очень доволен. Конечно, Роналду – это всегда Роналду", – сказал Моуринью.

Тренер "Фенербахче" также добавил: "У него есть деньги и амбициозная цель – забить 1000 голов. А что может мотивировать меня в этом трансфере, кроме его красоты?" – пошутил Моуринью.

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